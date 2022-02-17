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Максимальная толщина льда на реке Пехорке в Балашихе составляет 35 см
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Общество — 17 Февраля 2022, 15:17
Спасатели Ногинского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас» в четверг проверили толщину льда на реке Пехорке в городском округе Балашиха, она варьируется от 0 до 35 см, информируется на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».
Практически на всех водных объектах Подмосковья лед успел пропитаться талой водой и приобрести неоднородную, рыхлую структуру. Важно помнить, что с каждым днем лед будет опаснее, ведь под действием плюсовых температур и подводного течения он разрушается.
Спасатели проверили толщину льда не только на реке Пехорке, но и на Черноголовском пруду, озере Луковое и Панфиловском карьере в Богородском городском округе. Толщина льда составляет от 0 до 35 см.
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