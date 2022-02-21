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Глава Люберец проведет онлайн‑встречу с жителями 24 февраля
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Февраля 2022, 09:50
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 24 февраля проведет онлайн-встречу с жителями.
«Обсудим вопросы, связанные со строительством и ремонтом социально значимых объектов, а также ряд других наиболее актуальных тем», - сообщил Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.
Вопросы можно отправить на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru или озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.
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