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Дорогу от Щербинки до Рязановского построят в новой Москве

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Общество — 21 Февраля 2022, 09:52

От Южной улицы в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановском построят новую дорогу. Магистраль пройдет в ТиНАО, информируется на официальном сайте мэра Москвы.

Трассу начнут строить осенью этого года. Это будет фактически дублер Варшавского шоссе на данном участке.

«Он (дублер – ред.) даст возможность удобно выезжать на магистраль из ряда микрорайонов Щербинки и обеспечит доступность платформы МЦД-2 Остафьево для жителей части города, расположенной с востока от железной дороги», — рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Также проект предусматривает реконструкцию существующих улиц и строительство выезда на Варшавское шоссе. Кроме этого, планируется расширить до 4 полос дороги на Южную улицу и Залинейный переулок. Две полученные дороги соединит новая магистральная четырехполосная улица районного значения. Разворотное кольцо для общественного транспорта построят возле железнодорожной платформы Остафьево.

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