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Более 650 обращений от жителей Люберец по благоустройству приняли за неделю
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Общество — 21 Февраля 2022, 09:52
На портал «Добродел», в систему «Инцидент» и в ЕДС городского округа Люберцы жители за минувшую неделю обратились более 650 раз, рассказала в понедельник на оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации округа Елена Чиркова.
В систему «Добродел» поступило 208 обращений. Основная масса вопросов связана с работой УК АО «ЛГЖТ», «ПИК-Комфорт», «Самолет-Сервис» и «Содействие».
В Единую диспетчерскую службу по вопросам благоустройства обратились 398 раз.
«Все обращения отработаны и закрыты в регламентные сроки», - сказала Чиркова.
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