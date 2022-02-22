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Руководство МУП «Водоканал» Подольска подпишет коллективный договор с рабочими 17 марта
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Общество — 22 Февраля 2022, 11:42
Руководство МУП «Водоканал» Подольска подпишет коллективный договор с сотрудниками 17 марта, информируется в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
Основные принципы работы профсоюзной организации МУП «Водоканал» - тесное сотрудничество, социальное партнерство и открытый диалог. Особое внимание в совместной работе профкома и руководства предприятия уделяется вопросам охраны труда, культуры производства, гарантированного соблюдения трудовых прав работников.
Так, 17 марта на предприятии пройдет конференция трудового коллектива. На ней планируется утвердить и подписать коллективный договор между работодателем и работниками. В настоящее время в подразделениях предприятия проводятся коллективные переговоры, согласно установленному графику собраний. На них вносятся предложения и дополнения, согласуется итоговый текст коллективного договора.
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