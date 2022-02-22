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Беженцам из Донбасса предложат трудоустроиться в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Февраля 2022, 11:42
Власти подмосковных муниципалитетов предложат беженцам из ДНР и ЛНР трудоустроиться на местных предприятиях.
Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье утром во вторник. В регион приехали свыше 900 человек, в том числе около 400 детей. Людей развозят на автобусах в санатории и детские лагеря.
«В основном прибыли дети, старики и женщины. К нам поедут 160 человек. <...> Для желающих есть рабочие места - на швейных фабриках и других предприятиях», - сказал глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.
Он отметил, что беженцев из Донбасса обеспечат всем необходимым.
«Школы уже ждут учащихся, в детских садах есть места», - уточнил Сылка.
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