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Почти 90 домов в поселке Красногорска останутся без света на 5 часов
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Общество — 24 Февраля 2022, 10:22
Почти 90 домов в поселке Нахабино подмосковного Красногорска на 5 часов останутся без электроснабжения в четверг, информируется в Telegram-канале администрации округа.
С 11:00 до 16:00 будет отключено электроснабжение в связи с работами на электрооборудовании в поселке Нахабино - в микрорайоне Тушинский поселок, на улицах 40 лет Октября, Ленина, Урицкого, 1-я Волоколамская, Маркса, Калина, Спортивная, 1-й проезд Урицкого.
Отключения коснутся 87 домов частного сектора.
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