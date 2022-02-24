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Разводку системы отопления завершили в подвале детсада‑долгостроя в Подольске
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Общество — 24 Февраля 2022, 10:23
Рабочие завершили разводку системы отопления в подвале детсада-долгостроя на улице Колхозной в Подольске, рассказал и. о. главы городского округа Дмитрий Жариков.
Жариков проконтролировал ход строительства детского сада на 340 мест на улице Колхозной. Его жители микрорайона Красная горка ждут с нетерпением уже несколько лет. Ранее строительство нового современного трехэтажного здания было обязательством застройщика ООО «Диском». Но в связи с неисполнением им обязательств по завершению строительных работ в установленный срок, а также с учетом социальной значимости объекта, недостроенное здание принято в муниципальную собственность. По результатам конкурентных процедур заключен муниципальный контракт с компанией ООО «Триумф».
В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству вентилированного фасада, его утеплению и облицовке плиткой. Специалистами производится монтаж внутренних инженерных сетей, прокладка кабельных линий электроснабжения и электроосвещения, вентиляционных систем, а также систем пожаротушения и дымоудаления. В полном объеме выполнены работы по разводке системы отопления в подвальном помещении. На объекте сейчас трудится порядка 50 человек согласно графику работ, на строительной площадке численность специалистов будет увеличена.
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