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Облачно и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Февраля 2022, 09:59
В Подмосковье и Москве в субботу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит плюс 4 градуса, информируется на сайте «Метеоновости».
В этот день температура будет выше климатической нормы. Столбики термометров в Москве покажут от плюс 1 до плюс 3 градусов, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное составит 753 мм рт. ст., что выше нормы. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 60%.
Синоптики предупреждают, что из-за повышенного давления может ухудшится самочувствие у метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов.
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