26февраля 2022
суббота
|
Пьяных водителей выявят на дорогах Балашихи в субботу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 26 Февраля 2022, 10:07
В подмосковной Балашихе в субботу пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей, инспекторы ГИБДД будут останавливать автомобили и проверять состояние людей, находящихся за рулем, рассказали в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, с 23:00 до 01:00 в мкрн Железнодорожный городского округа Балашиха будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП, совершенных пьяными водителями. Основная цель – выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -3 -5
утром -2 -4 днем +1 +3
Партнеры