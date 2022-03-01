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В Подольске провели экскурсии в рамках XIII Конференции водоканалов РФ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2022, 15:00
В подмосковный Подольск приехали представители предприятий водопроводно-канализационного хозяйства более чем из 40 городов для участия в XIII Конференции водоканалов России, им показали очистные сооружения и другие объекты местного Водоканала, рассказал «РИАМО в Подольске» директор МУП «Водоканал» Михаил Семин.
Сотрудники водоканалов субъектов РФ во вторник начали знакомиться с опытом Подольска в развитии систем водоснабжения и водоотведения. Для них провели технические экскурсии на блок биологической очистки городских очистных сооружений, центральный водозаборный узел, канализационную насосную станцию. Состоялось посещение одного из самых крупных предприятий по производству полиэтиленовых труб и комплектующих в Московской области Климовского трубного завода. Также участникам показали технику, которую используют в хозяйстве Водоканала. Представители фирм-поставщиков ответили на вопросы гостей.
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