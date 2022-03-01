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Водителей Щелкова, не оформивших диагностическую карту, могут оштрафовать на 2 тыс рублей
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Общество — 1 Марта 2022, 15:00
Водители Щелкова, не оформившие диагностическую карту, подтверждающую допуск автомобиля к участию в дорожном движении, будут оштрафованы на 2 тыс. рублей, информирует пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».
С 1 марта вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 26.07.2019 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». В соответствии с поправками статья 12.5 КоАП РФ дополнена частью 1.1, согласно которой управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, влечет наложение административного штрафа в размере 2 тыс. рублей.
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