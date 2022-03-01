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Компаниям Подольска с 1 марта запретили выбрасывать компьютеры и бытовую технику
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Общество — 1 Марта 2022, 15:01
В Подольске с 1 марта вступает в силу новый закон, запрещающий юридическим лицам и предпринимателям отправлять старую бытовую и компьютерную технику на муниципальные площадки сбора твердых коммунальных отходов (КП). Об этом рассказал регоператор МСК-НТ.
Если выбросить старый компьютер или запасные части от него, стиральную машину или еще какую-то бытовую технику в мусорный бак, то можно получить штраф от 100 до 500 тыс. рублей.
Новая поправка не касается жителей, выбрасывающих свои отходы на контейнерную площадку, которую обслуживает региональный оператор. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на КП или же передать их отдельно на переработку.
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