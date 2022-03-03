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Жителям Балашихи напомнили, как по цвету определить прочность льда на водоеме
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Общество — 3 Марта 2022, 16:32
Спасатели Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках месячника «Тонкий лед» продолжают следить за безопасностью для предотвращения гибели людей на льду, жителям Балашихи вновь напомнили, как определить прочность льда визуально — по цвету, информируется на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо уметь определять на вид его толщину.
Прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком является прочным. На открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.
Тонким считается лед, если его цвет молочно-мутный. Серый лед, обычно ноздреватый и пористый, обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Тонким также является лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова), а также в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.
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