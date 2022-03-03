 330 подъездов в Подольске планируют отремонтировать в 2022 году
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330 подъездов в Подольске планируют отремонтировать в 2022 году

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Общество — 3 Марта 2022, 16:33

В нынешнем году в подмосковном Подольске отремонтируют 330 подъездов, завершить работы планируют к 1 сентября, информируется  в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В горокруге продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. В план ремонта в 2022 году по программе «Формирование современной комфортной среды» включено 330 подъездов, 110 из них – по софинансированию (возмещение части затрат за выполненный ремонт подъездов), 220 – за счет внебюджетных источников управляющих компаний (по ставке содержания и ремонта).

Работы по ремонту подъездов многоквартирных домов, включенных в план 2022 года, должны быть завершены к 1 сентября. В настоящее время работы проводятся более чем в 20 подъездах.

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