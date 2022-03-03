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УФАС Подмосковья не включит ООО «Газстройинжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Марта 2022, 16:33
Московское областное управление ФАС России отказалось вносить сведения об ООО «Газстройинжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал это решение, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
Ранее в подмосковное УФАС России поступило обращение от администрации городского округа Фрязино.
Руководство округа просило внести сведения об ООО «Газстройинжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта, в рамках которого компания обязалась подготовить проектную и рабочую документацию по перекладке газопровода низкого давления, попадающего в зону строительства объекта социального назначения.
Чтобы подтвердить исполнение своих обязательств по договору, организация представила документы и сведения, в соответствии с которыми должностное лицо администрации муниципалитета согласовало проект полосы отвода газопровода.
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