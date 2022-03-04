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Почти 400 аварийных домов планируют расселить в Красногорске до 2035 года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2022, 10:37
Чуть менее 400 ветхих и аварийных домов планируют расселить в подмосковном Красногорске по программе реновации до 2035 года, рассказал глава горокруга Дмитрий Волков.
3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.
«Красногорск является одним из 17 округов Подмосковья, где в 2022 году будет дан старт программе реновации. Наши жители из бараков, хрущевок и малоэтажек должны переехать в благоустроенные квартиры в новых современных домах», - уточнил Волков.
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