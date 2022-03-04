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Права более 1,2 тыс обманутых дольщиков восстановили в Красногорске в 2021 году
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Общество — 4 Марта 2022, 10:37
Свыше 1,2 тыс обманутых дольщиков получили ключи от своих квартир в ЖК Красногорска в 2021 году, рассказал глава горокруга Дмитрий Волков.
3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.
«Очень важный для нас вопрос, я бы сказал, вопрос чести – это восстановление прав обманутых дольщиков. Тут есть положительная динамика. Я рад сообщить, что в течение прошлого года 1 263 восстановили эти права, мы выдали им ключи в четырех больших МКД», - уточнил Волков.
Он добавил, что речь идет о жилых комплексах «Опалиха О3», «Спасский мост» и «Пятницкие кварталы».
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