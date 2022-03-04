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Празднование Масленицы отменили на горнолыжном комплексе «Красная горка» в Подольске
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Общество — 4 Марта 2022, 10:38
В подмосковном Подольске отменили празднование Масленицы на горнолыжном комплексе «Красная горка», рассказал «РИАМО в Подольске» директор комплекса Искандер Сабуров.
«Мы готовились к Масленице: установили бревно для боев мешками, зимнее чучело почти смастерили, учили частушки и готовили горы к большому празднику 6 марта. Но все-таки приняли решение, что солидарны с городом. В Подольске отменили массовые муниципальные мероприятия по этическим причинам, поэтому 6 марта и наши народные гуляния мы отменили», - уточнил Сабуров
Несмотря на приход весны, комплекс по-прежнему открыт и работает каждый день. В нем можно акт
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