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Жителей Балашихи предупредили, что лед на водоемах становится все более опасным
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2022, 10:38
Спасатели Балашихи вместе с сотрудниками ГИМС МЧС России по региону, муниципальных аварийно-спасательных отрядов и волонтерами ВОСВОД продолжают контролировать обстановку на водоемах для предупреждения несчастных случаев, информируется на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».
Первые дни весны ознаменовались в регионе плюсовыми дневными температурами. Всего за несколько дней снега в городе практически не осталось. Однако в лесных массивах и на водоемах его по-прежнему много. И акваторию рек и озер по-прежнему покрывает лед, который с каждым днем становится все более опасным для выхода на него человека.
«Спасатели ежедневно проводят замеры льда на реках и озерах в районах реагирования и каждый раз констатируют увеличение количества опасных мест, где лед очень тонкий и не способен выдержать вес человека. На сегодняшний день ряд водоемов полностью освободились от льда, но на большинстве из них ледяной покров еще сохраняется и продолжает привлекать внимание экстремалов, желающих испытать судьбу», - рассказал первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.
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