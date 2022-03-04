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Боеприпас времен ВОВ нашли в Волоколамском округе
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Общество — 4 Марта 2022, 10:39
В подмосковном Волоколамском округе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, его уничтожат в пятницу, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о находке на Тихой улице поступило спасателям минувшей ночью. Боеприпас не представляет угрозы для местных жителей.
Возле объекта выставили охрану из числа сотрудников МВД. Сегодня находку намерены изъять и уничтожить.
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