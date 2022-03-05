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Школьникам Люберец разъяснили, что участие в несанкционированных митингах недопустимо
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2022, 10:48
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями линейного отдела полиции на железнодорожной станции Люберцы и комиссии по делам несовершеннолетних рассказали школьникам о недопущении участия в несанкционированных митингах, информирует пресс-служба ведомства.
Лекцию «Из любой ситуации выход есть» провели для учеников 5-10 классов школы №11 им. Героя Советского Союза Е. И. Ларюшина.
Также ребятам рассказали о возрасте, когда наступает административная и уголовная ответственность за правонарушения и преступления. Затронули тему влияния наркотиков, табачной и алкогольной продукции на организм человека.
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