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Ряд домов в Красногорске остался без горячей воды из‑за аварии
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2022, 10:48
Горячее водоснабжение отключили в ряде домов в подмосковном Красногорске из-за аварии на сетях, информируется в Telegram-канале администрации округа.
Отключено ГВС в доме 5 на улице Октябрьской, в домах 4, 6, 15, 11А на улице Пионерской.
Причина - устранение утечки на магистрали.
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