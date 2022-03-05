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Более 50 юных жителей Люберец поучаствовали в конкурсе чтецов
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Общество — 5 Марта 2022, 10:49
В культурном центре «Дом офицеров» городского округа Люберцы 4 марта состоялся конкурс чтецов, в котором участвовали более 50 детей, рассказал «РИАМО в Люберцах» председатель клуба люберецких городских поэтов «Старый кот» и член жюри конкурса Андрей Бабин.
Стихи декламировали дети от 6 до 16 лет из кружков культурного центра, школ горокруга и воспитанники воскресной школы армянской диаспоры.
«Более 50 участников готовились и показали отличный уровень декламации. Организаторы обеспечили душевную, теплую и практически семейную атмосферу. Спасибо огромное руководству, участникам, родителям! Все прошло удивительно и великолепно!» - сказал Бабин.
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