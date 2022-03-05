05марта 2022
суббота
|
Готовятся документы на передачу 157 земельных участков многодетным семьям Подольска
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Марта 2022, 10:49
В подмосковном Подольске формируют документацию для предоставления 157 земельных участков многодетным семьям, власти планируют решить вопрос с подъездом к ним, рассказал исполняющий обязанности главы городского округа Дмитрий Жариков.
С начала действия закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Подольске в собственность передали более 1,7 тыс. участков площадью от 10 до 15 соток. Только в 2021 году предложили к распределению 718 земельных участков, из которых 535 - в границах округа. Жариков считает это важной работой, которой уделяют особое внимание.
На сегодняшний день на учете для предоставления земельных участков состоят 1 873 многодетные семьи.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 -2
вечером -3 -5 ночью -5 -7
Котировки
Партнеры