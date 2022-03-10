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Двугорбый верблюд обосновался в центре воспроизводства редких видов животных в Подмосковье
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Общество — 10 Марта 2022, 10:38
Двугорбый верблюд Вениамин прибыл в центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском в конце января из Ростова. Дорогу он перенес хорошо, а сейчас уже обосновался на новом месте, рассказали в пресс-службе зоосада.
Выгрузка не заняла много времени, и вскоре верблюд уже прогуливался по своему просторному вольеру. Через дорогу за ним наблюдала молодая верблюдица: она была настолько очарована, что даже не притронулась к завтраку. Вениамин и Мишель – молодые животные. Самцу 2 года, а самке – чуть больше года.
К новым киперам Вениамин отнесся дружелюбно и даже подходил знакомиться. В зоопарке верблюды питаются сеном, овсом, травяной мукой из люцерны, получают ивовые веники и елку. Летом им в рацион добавляют немного овощей (тыква, морковь) и свежую траву.
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