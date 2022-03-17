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Сотрудников сферы ЖКХ в Королеве поздравили с профессиональным праздником
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Марта 2022, 15:17
В четверг в Королеве прошла церемония награждения работников сферы ЖКХ в связи с профессиональным праздником, который коммунальщики отмечают 20 марта, информирует корреспондент «РИАМО в Королеве».
Работников приветствовали глава города Игорь Трифонов, заместители главы администрации, руководители предприятий.
«Вы каждый день стоите на страже нашей комфортной жизни, благодаря вашей работе в домах есть свет, вода и отопление, на улицах чисто. Я желаю вам профессионального роста, добра и тепла в ваших домах. Спасибо за ваш круглосуточный тяжелый труд», - сказал Трифонов.
Глава города вручил коммунальщикам благодарственное письмо губернатора Московской области, почетную грамоту министерства строительного комплекса Московской области, благодарственные письма, почетные грамоты и благодарности главы Королева и благодарственные письма городской администрации.
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