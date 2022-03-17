17марта 2022
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В четверг в Королеве прошла церемония награждения работников сферы ЖКХ в связи с профессиональным праздником, который коммунальщики отмечают 20 марта, передает корреспондент «РИАМО в Королеве». Работников приветствовали глава города Игорь Трифонов, замес
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Общество — 17 Марта 2022, 15:18
С начала 2022 года на объектах инфраструктуры и в автобусах «Мострансавто» состоялись 10 плановых тренировок сотрудников по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, информирует пресс-служба компании.
Тренировки прошли в различных филиалах компании. Каждое мероприятие длилось несколько часов, в течение которых моделировалась чрезвычайная ситуация. Тренировка включала практическую и теоретическую части.
Так, в Коломне в рамках тренировки отрабатывались действия водителя, сотрудников охраны и работников филиала при обнаружении в салоне автобуса на территории автовокзала подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство. В Истре прошла тренировка, по легенде которой в транспортном средстве на остановочном пункте был найден бесхозный предмет.
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