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Результаты медисследований доступны гражданам в приложении «Госуслуги Московской области»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Марта 2022, 15:18
Для жителей Подмосковья расширяется функционал электронной медкарты. Теперь результаты лабораторных анализов из пилотных поликлиник можно получить в мобильном приложении регионального портала госуслуг. Об этом информирует пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.
Чтобы воспользоваться электронной медкартой, нужно скачать обновленное мобильное приложение на региональном портале госуслуг по ссылке, авторизоваться и подтвердить полис ОМС. Функционал цифровой медицинской карты после этого будет доступен в полном объеме.
Сейчас в приложении размещены результаты 2 тыс. лабораторных исследований. К маю система будет обрабатывать лабораторные исследования всех государственных поликлиник региона, что составляет свыше 20 тыс. исследований в месяц.
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