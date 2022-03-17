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Университет в Королеве подписал соглашение о создании консорциума
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Марта 2022, 15:19
В Королеве подписал соглашения о создании консорциума в рамках реализации программы «Приоритет 2030», информирует корреспондент «РИАМО в Королеве».
В четверг в университете состоялось расширенное заседание наблюдательного совета Регионального научно-образовательного кластера «Северо-Восток» по теме «Кадровое обеспечение высокотехнологичных производств».
В заседании приняли участие представители министерства науки и высшего образования РФ, Госдумы РФ, министерства образования МО, министерства инвестиций, промышленности и науки МО, госкорпорации «Роскосмос», руководители ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, ректоры крупных российских технических вузов, сотрудники городской администрации, космонавты.
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