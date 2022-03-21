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Более 9,2 тыс обращений поступило в ЕДДС‑112 Балашихи за неделю
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Общество — 21 Марта 2022, 09:38
На минувшей неделе в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 городского округа Балашиха поступило свыше 9,2 тыс. обращений от жителей, рассказал «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.
«С 14 по 20 марта в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 Балашихи поступило 9223 обращения, из них 797 – в отдел ЕДДС, по единому номеру «112» – 8426», – сказал оперативный дежурный.
По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 133 обращения поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 72 – по вопросам нарушения тишины, 3 – по вопросам экологии, 13 – по работе уличного освещения, а 7 заявок связано с содержанием дорог и тротуаров.
Он уточнил, что по номеру «112» жители городского округа 2646 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медпомощи, 1268 – полиции и ГИБДД, 122 звонка связаны с вызовами пожарных и спасателей, 63 – с обращениями за помощью специалистов аварийно-газовой службы.
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