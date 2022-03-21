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Депутат Мособлдумы Максимович примет жителей Подольска в понедельник
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Общество — 21 Марта 2022, 09:39
Депутат Мособлдумы Павел Максимович в понедельник проведет личный прием жителей подмосковного Подольска.
Очередной личный прием пройдет с 11:00 до 13:00 в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 20 (ДК «Машиноcтроитель»).
Для предварительной записи необходимо позвонить по телефонам: 8(903)222-55-15, 8(496)757-65-94.
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