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Донорская акция пройдет в Королеве в понедельник
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Общество — 21 Марта 2022, 09:40
Жители Королева в понедельник смогут сдать кровь в рамках акции «Спасибо, донор», информирует пресс-служба городской администрации.
Городская донорская акция пройдет в ЦДК им. М. И. Калинина на улице Терешковой, 1 с 9:00 до 11:00.
День донора поможет пополнить запасы крови и привлечь внимание общества к той важной миссии, которую выполняют доноры, ведь донорская кровь нужна постоянно. Процедуру забора крови проведут врачи Московской областной станции переливания крови. Весь процесс занимает около 10 минут и осуществляется в максимально комфортных для донора условиях.
Стать донором крови сможет любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации.
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