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Молодежный фестиваль «Слово» стартует в Мытищах в понедельник
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Общество — 21 Марта 2022, 09:41
С понедельника и по 16 апреля в центральной библиотеке им. Кедрина проходит Мытищинский молодежный фестиваль «Слово», информируется на сайте администрации муниципалитета.
В рамках мероприятия состоятся конкурсы, литературные встречи, лекции, дискуссии. Конкурс молодых поэтов «Прочти души своей порывы» пройдет в 3 номинациях: «Авторская» (стихи на свободную тему); «Специальная» (тема 2022 года: «За мир»); «Когда душа поет» (песенная поэзия).
Также в рамках фестиваля пройдет конкурс чтецов «Слово», где желающие смогут посоревноваться в искусстве поэтической и прозаической декламации.
Оглашение итогов и награждение пройдут на закрытии фестиваля 16 апреля. Победители и призеры получат дипломы фестиваля и ценные призы.
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