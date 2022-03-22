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Пробка длиной почти 8 км образовалась на выезде из Красногорска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Марта 2022, 09:38
Пробка длиной почти 8 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, по данным сервиса «Яндекс. Карты».
В сторону Москвы движение затруднено на участке от деревни Михалково до МКАД. Сервис оценивает ситуацию на данном участке дороги на 5 баллов.
Ряд пробок образовался на Волоколамском шоссе. Напряженная дорожная ситуация на участке от Павшинского бульвара до Московской кольцевой автодороги, от Ново-Никольской улицы до улицы Народного ополчения. В обратном направлении автомобилисты теряют время на участке от улицы Народного ополчения до бульвара Космонавтов.
Осложнены выезды с примыкающих к Волоколамскому шоссе улиц Светлой, Карбышева, Народного ополчения, Речной, Братьев Горожанкиных, Маяковского.
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