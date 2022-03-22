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Заявки на конкурс экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!» начали принимать в столице
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Общество — 22 Марта 2022, 09:39
В столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе авторских экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!». Поучаствовать в конкурсе могут как профессиональные гиды, так и любители, интересующиеся историей города, информирует пресс-служба столичного комитета по туризму.
«Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми — пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы», — рассказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.
Прием заявок продлится до 21 апреля включительно на официальном сайте конкурса. Там же будут опубликованы маршруты победителей. 12 лучших работ конкурса выберет экспертное жюри, еще 5 работ-лидеров – участники голосования на портале «Активный гражданин».
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