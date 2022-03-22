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Энергетики обеспечивают надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Марта 2022, 09:39
Специалисты «Россети Московский регион» обеспечивают надежную и бесперебойную работу энергообъектов в пунктах проведения досрочной, основной и дополнительной сдачи ЕГЭ в Подмосковье, информирует пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Компания отвечает более чем за 100 пунктов сдачи ЕГЭ.
«В рамках подготовки к началу тестирования проводится внеплановое обследование питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение пунктов сдачи ЕГЭ. В дни проведения экзаменов работа электросетевых объектов, от которых запитаны образовательные учреждения, будет взята под особый контроль», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
По его словам, энергетики предусмотрели подключение к передвижным резервным источникам электроснабжения при нештатных ситуациях во время сдачи экзаменов. В дни сдачи ЕГЭ будут дежурить специальные бригады, чтобы сократить время прибытия к электроустановкам в случае возникновения проблем с электроснабжением.
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