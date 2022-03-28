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Жители Красногорска почти 6 тыс раз обратились в систему‑112 за неделю
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Общество — 28 Марта 2022, 10:07
Почти 6 тыс. раз жители подмосковного Красногорска обратились в систему-112 за минувшую неделю, рассказал директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.
Глава горокруга Дмитрий Волков в понедельник провел традиционное оперативное совещание. В нем приняли участие руководители направлений администрации, представители учреждений округа, депутаты.
«За неделю поступило всего 5958 обращений, из них 2323 носили справочно-информационный характер», – сказал Криворот.
В скорую помощь поступило 2 650 обращений, в полицию – 886, в пожарно-спасательную службу – 62, в газовую службу – 37.
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