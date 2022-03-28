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Педагог из Реутова получила благодарность губернатора Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Марта 2022, 10:08
Благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева получила заведующая хореографическим отделением школы искусств детского музыкального театра из Реутова Анна Куликова, информирует пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Педагог-хореограф из Реутова получила благодарность губернатора Московской области за высокий профессионализм, плодотворную деятельность и большой вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения.
Награду творческому деятелю вручила министр культуры Московской области Елена Харламова в ходе торжественного вечера в Московском областном театре драмы и комедии, посвященного сразу трем датам – Дню работника культуры, Всемирному дню театра и 90-летию Московского областного театра драмы и комедии.
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