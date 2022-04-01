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Подмосковным перевозчикам компенсируют более 2,9 млрд рублей за проезд льготников
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Апреля 2022, 14:07
В 2022 году перевозчикам общественного транспорта Московской области компенсируют льготный проезд жителей региона на нерегулируемых маршрутах на сумму более 2,9 млрд рублей, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«С января этого года на всех коммерческих автобусных маршрутах подмосковных перевозчиков стали предоставлять бесплатный проезд и льготы по соцкарте Московской области. Чтобы компенсировать недополученные доходы за предоставленные льготы и скидки, перевозчикам из бюджета региона в этом году направят порядка 2,9 млрд рублей», – заявила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.
Она отметила, что выплаты за предыдущие месяцы уже стартовали. Такие компенсации стали дополнительной мерой поддержки перевозчиков.
За январь размер выплат составит 175 млн рублей. Получить компенсацию можно, предоставив соответствующее заполненное соглашение. Образец документа доступен на сайте Минтранса Подмосковья.
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