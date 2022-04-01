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Спасатели предостерегли подмосковных рыбаков от выхода на весенний лед
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Апреля 2022, 14:10
Рыбаки не должны выходить весной на лед, так как это может быть опасно для жизни, информирует пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники подмосковной противопожарно-спасательной службы и Государственной инспекции по маломерным судам главка МЧС РФ по Подмосковью провели патрулирование на водоемах региона.
«Лед на прудах и озерах региона рыхлый, его структура неоднородна, многие участки потемнели от выступившей воды и проседают, имеется много полыней», – заявил первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако.
Он отметил, что после ночных заморозков лед, перемешанный с водой, замерзает, а затем тает днем. Так образуется опасный игольчатый лед.
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