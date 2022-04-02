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Банкомат Сбербанка установят в поселке Дубровицы Подольска по просьбе жителей
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Общество — 2 Апреля 2022, 11:00
В магазине «Пятерочка» в поселке Дубровицы подмосковного Подольска установят банкомат Сбербанка по просьбе жителей, информирует пресс-служба администрации округа.
На отчетном собрании в Дубровицах жители поселка попросили установить банкомат Сбербанка. Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков встретился с представителями банка. В итоге достигнута договоренность об установке банкомата в поселке.
«На данный момент людям предлагают снимать деньги через кассу в местном супермаркете. Этот механизм имеет ряд ограничений и неудобств. Уверен, что более 3 тыс. жителей поселка Дубровицы не должны быть заложниками ситуации», - сказал Жариков.
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