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7 домов осталось без тепла и горячей воды в Домодедове
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Общество — 2 Апреля 2022, 11:02
В Домодедове в микрорайоне Авиационный в 7 домах в субботу отключили горячее водоснабжение и отопление из-за утечки на теплотрассе, информируется на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
В настоящий момент без ГВС и теплоносителя остаются дома по адресам: ул. Королева, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 6, 7/1, 7/2.
Планируемое начало подачи теплоносителя - 11:00.
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