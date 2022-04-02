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В Подольске отменили проведение субботника из‑за метели
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Общество — 2 Апреля 2022, 11:02
В подмосковном Подольске отменили проведение первого субботника из-за метели, технику направили убирать дворовые территории от снега, информирует пресс-служба администрации округа.
Весенний субботник 2 апреля по традиции должен был открыть парад коммунальной и дорожной техники по центральным улицам города. Из-за непогоды ее направили на уборку снега.
В этот день планировали во всех микрорайонах провести уборку дворовых и промышленных территорий, предприятий и торговых объектов, прилегающих к ним участков, а также территории возле долгостроя на ул. Правды.
В микрорайоне Климовск планировали генеральную уборку Симферопольской аллеи вдоль дороги от поворота на ул. Заводскую до поворота на ул. 8 Марта. Также субботник должен был пройти на ул. Рабочей, Революционном проспекте, в Екатерининском сквере, у парка им. Виктора Талалихина на пешеходно-велосипедном маршруте «Зингер», на всех дворовых территориях.
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