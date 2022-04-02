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День открытых дверей пройдет в перинатальном центре Мытищ в субботу
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Общество — 2 Апреля 2022, 11:03
В субботу состоится день открытых дверей в перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы, информируется в Telegram-канале МГКБ.
На мероприятии будут разыграны призы - средства гигиены для новорожденного, мягкая игрушка.
Адрес проведения: г. Мытищи, ул. Коминтерна, вл. 24, административный корпус МГКБ, 3-й этаж. Начало в 11:00. Вход свободный.
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