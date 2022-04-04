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Порядка 1,9 тыс обращений поступило в полицию Люберец за минувшую неделю
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Общество — 4 Апреля 2022, 10:28
За прошедшую неделю в МУ МВД России «Люберецкое» обратились 1 900 раз, рассказал в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник ведомства Евгений Романцев.
«С 28 марта по 3 апреля в межмуниципальное управление «Люберецкое» поступило 1900 обращений граждан. По данным обращениям возбуждено 25 уголовных дел, 20 из которых раскрыто по горячим следам» - сказал Романцев.
Он добавил, что за неделю произошло 229 дорожно-транспортных происшествия, 2 из которых крупные. Одно ДТП произошло 31 марта на 23 км Новорязанского шоссе. В результате наезда маршрутки на отбойник погиб один человек.
«Данный водитель задержан, возбуждено уголовное дело, арестован», - сообщил Романцев.
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