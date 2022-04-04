04апреля 2022
понедельник
|
Свет отключили в ряде домов Красногорска до 12:00
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Апреля 2022, 10:29
Электроснабжение в ряде домов подмосковного Красногорска отключили до 12:00 в понедельник, информируется в Telegram-канале администрации округа.
До 12:00 света не будет по адресам: Красногорск, улица Ленина, дома №№37, 41, 45, 49, 39 и улица Кирова, дома №№26, 28, 30, ЦТП-1, ЦТП-7.
Причиной стали ремонтные работы на сетях.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером -3 -5 ночью -4 -6
Партнеры