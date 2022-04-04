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Мобильный пункт вакцинации в гипермаркете «Глобус» Королева приостановил свою работу
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Общество — 4 Апреля 2022, 10:30
Мобильный пункт вакцинации в гипермаркете «Глобус» в Королеве приостановил свою работу, информирует пресс-служба городской администрации.
С апреля приостановлена работа мобильного пункта вакцинации в гипермаркете «Глобус» на улице Коммунальная, дом №1.
Cтационарные пункты в городских поликлиниках продолжают свою работу в штатном режиме. Доступность записи составляет 1-2 дня.
Пройти вакцинацию можно в поликлинике любого филиала на улице Циолковского, дом №24, на улице Дзержинского, дом №11/1, на улице Пионерской, дом №8/10, на улице Первомайской, дом №21А, на улице Павлова, дом №10.
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