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Пробка длиной почти 7 км образовалась на выезде из Красногорска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Апреля 2022, 10:32
Пробка длиной почти 7 км образовалась на выезде из подмосковного Красногорска утром в понедельник, по данным сервиса «Яндекс. Карты».
На Новорижском шоссе движение в сторону Москвы затруднено от деревни Воронки до МКАД. Сервис оценивает дорожную ситуацию на 5 баллов.
Выезд на Московскую кольцевую автодорогу с Волоколамского шоссе также осложнен пробкой от Павшинского бульвара. В остальном по Волоколамскому шоссе в черте Красногорска рабочее движение без серьезных заторов.
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