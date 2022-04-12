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Стал известен график работы пунктов вакцинации от Covid‑19 в Подольске до 17 апреля
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Общество — 12 Апреля 2022, 09:38
В подмосковном Подольске подготовили новый график работы пунктов вакцинации от коронавируса до 17 апреля, информирует пресс-служба администрации городского округа.
Привиться можно в стационарных пунктах вакцинации с 08:00 до 20:00 ежедневно, по субботам с 08:00 до 14:00. Так, вакцинироваться можно в ОСП №1 (улица Кирова, 27), ОСП №2 (улица Батырева, 7), ОСП №3 (улица Бородинская, 22), ОСП №4 (бульвар 65-летия Победы, 10), ОСП №5 (микрорайон Климовск, проспект 50-летия Октября, 21), ОСП №6 (микрорайон Климовск, Больничный проезд, 1), ОСП №7 (микрорайон Львовский, Больничный проезд, 4А).
С 08:00 до 16:00 ежедневно, включая субботу и воскресенье, можно сделать прививку во взрослой поликлинике на улице Ленинградской, 9. Также с 08:00 до 14:00 с понедельника по пятницу - в амбулатории поселка Быково на улице Школьной, 6.
В мобильном пункте в гипермаркете «Глобус» можно привиться без предварительной записи. Он работает ежедневно до 17 апреля с 09:000 до 14:00.
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